Seedless Wallet 今日價格

Seedless Wallet (SEED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 SEED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEED。

Seedless Wallet 目前市值在 $ 33,756 排名第 #-，流通供應量為 999.81M SEED。過去 24 小時內，SEED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEED 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 -17.80%。過去一天，總交易量達到 --。

Seedless Wallet（SEED）市場資訊

市值 $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762

Seedless Wallet 的目前市值為 $ 33.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SEED 的流通量為 999.81M，總供應量是 999810754.8537762，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.76K。