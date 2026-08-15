Securitize Tokenized AAA CLO Fund 今日價格

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) 今日實時價格為 $ 1,027.05，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 STAC 兌 USD 的匯率為 $ 1,027.05 每 STAC。

Securitize Tokenized AAA CLO Fund 目前市值在 $ 103,008,461 排名第 #-，流通供應量為 100.30K STAC。過去 24 小時內，STAC 的交易價格在 $ 1,025.57（低點）和 $ 1,029.82（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,032.64，而歷史最低價為 $ 997.66。

短期表現方面，STAC 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Securitize Tokenized AAA CLO Fund（STAC）市場資訊

市值 $ 103.01M$ 103.01M $ 103.01M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 103.01M$ 103.01M $ 103.01M 流通量 100.30K 100.30K 100.30K 總供應量 100,295.100776 100,295.100776 100,295.100776

Securitize Tokenized AAA CLO Fund 的目前市值為 $ 103.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。STAC 的流通量為 100.30K，總供應量是 100295.100776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 103.01M。