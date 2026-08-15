Secure Legion 今日價格

Secure Legion (SECURE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 SECURE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SECURE。

Secure Legion 目前市值在 $ 56,770 排名第 #-，流通供應量為 1.32B SECURE。過去 24 小時內，SECURE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00128948，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SECURE 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -7.95%。過去一天，總交易量達到 --。

Secure Legion（SECURE）市場資訊

市值 $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K 流通量 1.32B 1.32B 1.32B 總供應量 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892

Secure Legion 的目前市值為 $ 56.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SECURE 的流通量為 1.32B，總供應量是 1315333859.678892，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.77K。