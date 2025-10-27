Seascape Crowns（CWS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.144286 $ 0.144286 $ 0.144286 24H最低價 $ 0.155591 $ 0.155591 $ 0.155591 24H最高價 24H最低價 $ 0.144286$ 0.144286 $ 0.144286 24H最高價 $ 0.155591$ 0.155591 $ 0.155591 歷史最高 $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 最低價 $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -3.01% 漲跌幅（7D） +4.70% 漲跌幅（7D） +4.70%

Seascape Crowns（CWS）目前實時價格為 $0.149463。過去 24 小時內，CWS 的交易價格在 $ 0.144286 至 $ 0.155591 之間波動，市場活躍度顯著。CWS 的歷史最高價為 $ 61.33，歷史最低價為 $ 0.063296。

從短期表現來看，CWS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -3.01%，過去 7 天內累計變動為 +4.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Seascape Crowns（CWS）市場資訊

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 7.65M 7.65M 7.65M 總供應量 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Seascape Crowns 的目前市值為 $ 1.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CWS 的流通量為 7.65M，總供應量是 7645850.9663491575，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.14M。