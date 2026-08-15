Scuba 今日價格

Scuba (SCUBA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.78%。目前 SCUBA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCUBA。

Scuba 目前市值在 $ 19,863.34 排名第 #-，流通供應量為 999.91M SCUBA。過去 24 小時內，SCUBA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCUBA 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -15.19%。過去一天，總交易量達到 --。

Scuba（SCUBA）市場資訊

市值 $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,909,833.709508 999,909,833.709508 999,909,833.709508

Scuba 的目前市值為 $ 19.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCUBA 的流通量為 999.91M，總供應量是 999909833.709508，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.86K。