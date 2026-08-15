Scry Agent Ward 今日價格

Scry Agent Ward (SCRY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 44.95%。目前 SCRY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCRY。

Scry Agent Ward 目前市值在 $ 7,249.35 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SCRY。過去 24 小時內，SCRY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCRY 在過去一小時內波動了 -40.71%，過去7 天內波動了 -65.13%。過去一天，總交易量達到 --。

Scry Agent Ward（SCRY）市場資訊

市值 $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scry Agent Ward 的目前市值為 $ 7.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCRY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.25K。