Scream 價格 (SCREAM)
今天 Scream (SCREAM) 的實時價格爲 0.649449 USD。目前其市值爲 $ 281.97K USD。SCREAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Scream 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 405.28 USD
- Scream 當天價格變化爲 -8.36%
- 其循環供應量爲 435.34K USD
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今天內，Scream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0593147497355937。
在過去30天內，Scream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2453716388。
在過去60天內，Scream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1610837446。
在過去90天內，Scream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1442075207956583。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0593147497355937
|-8.36%
|30天
|$ +0.2453716388
|+37.78%
|60天
|$ +0.1610837446
|+24.80%
|90天
|$ +0.1442075207956583
|+28.54%
Scream 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.83%
-8.36%
-14.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.
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|1 SCREAM 兌換 AUD
A$1.03262391
|1 SCREAM 兌換 GBP
￡0.51306471
|1 SCREAM 兌換 EUR
€0.62347104
|1 SCREAM 兌換 USD
$0.649449
|1 SCREAM 兌換 MYR
RM2.9225205
|1 SCREAM 兌換 TRY
₺22.78916541
|1 SCREAM 兌換 JPY
¥102.39862383
|1 SCREAM 兌換 RUB
₽67.21147701
|1 SCREAM 兌換 INR
₹55.27460439
|1 SCREAM 兌換 IDR
Rp10,646.70321456
|1 SCREAM 兌換 PHP
₱38.36944692
|1 SCREAM 兌換 EGP
￡E.33.06344859
|1 SCREAM 兌換 BRL
R$3.98112237
|1 SCREAM 兌換 CAD
C$0.92871207
|1 SCREAM 兌換 BDT
৳77.61564999
|1 SCREAM 兌換 NGN
₦1,008.45791271
|1 SCREAM 兌換 UAH
₴27.26386902
|1 SCREAM 兌換 VES
Bs32.47245
|1 SCREAM 兌換 PKR
Rs180.74815119
|1 SCREAM 兌換 KZT
₸340.73341785
|1 SCREAM 兌換 THB
฿22.43846295
|1 SCREAM 兌換 TWD
NT$21.19152087
|1 SCREAM 兌換 CHF
Fr0.57800961
|1 SCREAM 兌換 HKD
HK$5.04621873
|1 SCREAM 兌換 MAD
.د.م6.51397347