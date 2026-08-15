ScottyTheAi 今日價格

ScottyTheAi (SCOTTY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SCOTTY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCOTTY。

ScottyTheAi 目前市值在 $ 79,435 排名第 #-，流通供應量為 1.73B SCOTTY。過去 24 小時內，SCOTTY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03043926，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCOTTY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -23.44%。過去一天，總交易量達到 --。

ScottyTheAi（SCOTTY）市場資訊

市值 $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K 流通量 1.73B 1.73B 1.73B 總供應量 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0

ScottyTheAi 的目前市值為 $ 79.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCOTTY 的流通量為 1.73B，總供應量是 1734567890.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.44K。