Scotty Beam 今日價格

Scotty Beam (SCOTTY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SCOTTY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCOTTY。

Scotty Beam 目前市值在 $ 106,558 排名第 #-，流通供應量為 490.81M SCOTTY。過去 24 小時內，SCOTTY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.057971，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCOTTY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 5.61。

Scotty Beam（SCOTTY）市場資訊

市值 $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K 成交量（24H） $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 完全稀釋市值 $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K 流通量 490.81M 490.81M 490.81M 總供應量 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Scotty Beam 的目前市值為 $ 106.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.61。SCOTTY 的流通量為 490.81M，總供應量是 750000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.56K。