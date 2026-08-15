Scotland Fan Token 今日價格

Scotland Fan Token (SFA) 今日實時價格為 $ 0.215456，過去 24 小時內變化了 2.51%。目前 SFA 兌 USD 的匯率為 $ 0.215456 每 SFA。

Scotland Fan Token 目前市值在 $ 531,280 排名第 #-，流通供應量為 2.47M SFA。過去 24 小時內，SFA 的交易價格在 $ 0.21038（低點）和 $ 0.222737（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.9，而歷史最低價為 $ 0.196674。

短期表現方面，SFA 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -7.65%。過去一天，總交易量達到 $ 102.32K。

Scotland Fan Token（SFA）市場資訊

市值 $ 531.28K$ 531.28K $ 531.28K 成交量（24H） $ 102.32K$ 102.32K $ 102.32K 完全稀釋市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 流通量 2.47M 2.47M 2.47M 總供應量 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

Scotland Fan Token 的目前市值為 $ 531.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 102.32K。SFA 的流通量為 2.47M，總供應量是 19816458.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.27M。