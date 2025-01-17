Scorpion 圖標

Scorpion 價格 (SCORP)

USD

Scorpion (SCORP) 實時價格圖表

$0.00108861
$0.00108861$0.00108861
+21.40%(1D)

今天 Scorpion (SCORP) 的價格

今天 Scorpion (SCORP) 的實時價格爲 0.00108861 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SCORP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Scorpion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.88K USD
- Scorpion 當天價格變化爲 +21.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Scorpion (SCORP) 價格表現 USD

今天內，Scorpion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00019211
在過去30天內，Scorpion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001161940
在過去60天內，Scorpion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004348474
在過去90天內，Scorpion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009927920799731253

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00019211+21.43%
30天$ -0.0001161940-10.67%
60天$ -0.0004348474-39.94%
90天$ -0.0009927920799731253-47.69%

Scorpion (SCORP) 價格分析

Scorpion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00109344
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$ 0.285202
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-0.44%

+21.43%

-8.25%

Scorpion (SCORP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 3.88K
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什麼是Scorpion (SCORP)

$SCORP is the first token to provide daily rewards to holders based on its casino's performance.

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Scorpion (SCORP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Scorpion (SCORP) 的其他問題

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SCORP 兌換爲當地貨幣

1 SCORP 兌換 AUD
A$0.001741776
1 SCORP 兌換 GBP
0.0008817741
1 SCORP 兌換 EUR
0.0010559517
1 SCORP 兌換 USD
$0.00108861
1 SCORP 兌換 MYR
RM0.004898745
1 SCORP 兌換 TRY
0.0385585662
1 SCORP 兌換 JPY
¥0.169061133
1 SCORP 兌換 RUB
0.1122574632
1 SCORP 兌換 INR
0.0942845121
1 SCORP 兌換 IDR
Rp17.8460627184
1 SCORP 兌換 PHP
0.0637816599
1 SCORP 兌換 EGP
￡E.0.054865944
1 SCORP 兌換 BRL
R$0.0065969766
1 SCORP 兌換 CAD
C$0.0015567123
1 SCORP 兌換 BDT
0.1323532038
1 SCORP 兌換 NGN
1.6956515943
1 SCORP 兌換 UAH
0.0459175698
1 SCORP 兌換 VES
Bs0.05878494
1 SCORP 兌換 PKR
Rs0.3037330761
1 SCORP 兌換 KZT
0.577507605
1 SCORP 兌換 THB
฿0.0376005894
1 SCORP 兌換 TWD
NT$0.035815269
1 SCORP 兌換 CHF
Fr0.0009906351
1 SCORP 兌換 HKD
HK$0.0084693858
1 SCORP 兌換 MAD
.د.م0.0109405305