Schwab International Equity xStock 今日價格

Schwab International Equity xStock (SCHFX) 今日實時價格為 $ 28.76，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SCHFX 兌 USD 的匯率為 $ 28.76 每 SCHFX。

Schwab International Equity xStock 目前市值在 $ 188,055 排名第 #-，流通供應量為 6.54K SCHFX。過去 24 小時內，SCHFX 的交易價格在 $ 28.76（低點）和 $ 28.77（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 28.89，而歷史最低價為 $ 24.1。

短期表現方面，SCHFX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +1.20%。過去一天，總交易量達到 $ 165.66。

Schwab International Equity xStock（SCHFX）市場資訊

市值 $ 188.06K$ 188.06K $ 188.06K 成交量（24H） $ 165.66$ 165.66 $ 165.66 完全稀釋市值 $ 188.06K$ 188.06K $ 188.06K 流通量 6.54K 6.54K 6.54K 總供應量 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

Schwab International Equity xStock 的目前市值為 $ 188.06K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 165.66。SCHFX 的流通量為 6.54K，總供應量是 6537.797073665763，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 188.06K。