School Hack Coin 價格 (SHC)
今天 School Hack Coin (SHC) 的實時價格爲 0.0013171 USD。目前其市值爲 $ 335.31K USD。SHC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
School Hack Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.11K USD
- School Hack Coin 當天價格變化爲 -61.31%
- 其循環供應量爲 254.58M USD
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今天內，School Hack Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002087194052505479。
在過去30天內，School Hack Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012363226。
在過去60天內，School Hack Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012453521。
在過去90天內，School Hack Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.027628665638301313。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002087194052505479
|-61.31%
|30天
|$ -0.0012363226
|-93.86%
|60天
|$ -0.0012453521
|-94.55%
|90天
|$ -0.027628665638301313
|-95.44%
School Hack Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-61.31%
-52.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.
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|1 SHC 兌換 AUD
A$0.002094189
|1 SHC 兌換 GBP
￡0.00105368
|1 SHC 兌換 EUR
€0.001251245
|1 SHC 兌換 USD
$0.0013171
|1 SHC 兌換 MYR
RM0.005782069
|1 SHC 兌換 TRY
₺0.047086325
|1 SHC 兌換 JPY
¥0.204888076
|1 SHC 兌換 RUB
₽0.128259198
|1 SHC 兌換 INR
₹0.113955492
|1 SHC 兌換 IDR
Rp21.243545413
|1 SHC 兌換 PHP
₱0.077063521
|1 SHC 兌換 EGP
￡E.0.066171104
|1 SHC 兌換 BRL
R$0.007757719
|1 SHC 兌換 CAD
C$0.001883453
|1 SHC 兌換 BDT
৳0.160620345
|1 SHC 兌換 NGN
₦2.035696589
|1 SHC 兌換 UAH
₴0.055305029
|1 SHC 兌換 VES
Bs0.0737576
|1 SHC 兌換 PKR
Rs0.367286506
|1 SHC 兌換 KZT
₸0.680664109
|1 SHC 兌換 THB
฿0.044544322
|1 SHC 兌換 TWD
NT$0.043385274
|1 SHC 兌換 CHF
Fr0.00118539
|1 SHC 兌換 HKD
HK$0.010247038
|1 SHC 兌換 MAD
.د.م0.013131487