Scandic Coin 今日價格

Scandic Coin (SNC) 今日實時價格為 $ 0.158989，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 SNC 兌 USD 的匯率為 $ 0.158989 每 SNC。

Scandic Coin 目前市值在 $ 20,032,870 排名第 #-，流通供應量為 126.00M SNC。過去 24 小時內，SNC 的交易價格在 $ 0.158502（低點）和 $ 0.159358（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.172194，而歷史最低價為 $ 0.073902。

短期表現方面，SNC 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -0.26%。過去一天，總交易量達到 $ 198.81K。

Scandic Coin（SNC）市場資訊

市值 $ 20.03M$ 20.03M $ 20.03M 成交量（24H） $ 198.81K$ 198.81K $ 198.81K 完全稀釋市值 $ 158.99M$ 158.99M $ 158.99M 流通量 126.00M 126.00M 126.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scandic Coin 的目前市值為 $ 20.03M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 198.81K。SNC 的流通量為 126.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 158.99M。