scan meme 圖標

scan meme 價格 (SCAN)

USD

scan meme (SCAN) 實時價格圖表

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+13.70%(1D)

今天 scan meme (SCAN) 的價格

今天 scan meme (SCAN) 的實時價格爲 0.00003403 USD。目前其市值爲 $ 33.08K USD。SCAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
scan meme 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.57K USD
- scan meme 當天價格變化爲 +13.93%
- 其循環供應量爲 972.11M USD

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scan meme (SCAN) 價格表現 USD

今天內，scan meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，scan meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，scan meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，scan meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+13.93%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

scan meme (SCAN) 價格分析

scan meme 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00002855
$ 0.00002855$ 0.00002855

$ 0.00003545
$ 0.00003545$ 0.00003545

$ 0.00122353
$ 0.00122353$ 0.00122353

-0.98%

+13.93%

-85.92%

scan meme (SCAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 33.08K
$ 33.08K$ 33.08K

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

972.11M
972.11M 972.11M

什麼是scan meme (SCAN)

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

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scan meme (SCAN) 資源

官網

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SCAN 兌換爲當地貨幣

1 SCAN 兌換 AUD
A$0.0000537674
1 SCAN 兌換 GBP
0.0000262031
1 SCAN 兌換 EUR
0.0000313076
1 SCAN 兌換 USD
$0.00003403
1 SCAN 兌換 MYR
RM0.0001500723
1 SCAN 兌換 TRY
0.001242095
1 SCAN 兌換 JPY
¥0.0050173832
1 SCAN 兌換 RUB
0.0030225446
1 SCAN 兌換 INR
0.0029650339
1 SCAN 兌換 IDR
Rp0.5578687632
1 SCAN 兌換 PHP
0.001949919
1 SCAN 兌換 EGP
￡E.0.0017202165
1 SCAN 兌換 BRL
R$0.0001966934
1 SCAN 兌換 CAD
C$0.0000486629
1 SCAN 兌換 BDT
0.0041390689
1 SCAN 兌換 NGN
0.0515605545
1 SCAN 兌換 UAH
0.0014040778
1 SCAN 兌換 VES
Bs0.00217792
1 SCAN 兌換 PKR
Rs0.0095372478
1 SCAN 兌換 KZT
0.016722342
1 SCAN 兌換 THB
฿0.0011474916
1 SCAN 兌換 TWD
NT$0.0011175452
1 SCAN 兌換 CHF
Fr0.0000296061
1 SCAN 兌換 HKD
HK$0.0002644131
1 SCAN 兌換 MAD
.د.م0.0003311119
1 SCAN 兌換 MXN
$0.0006894478