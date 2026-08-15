Scam Altman 今日價格

Scam Altman (SCAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.43%。目前 SCAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCAM。

Scam Altman 目前市值在 $ 182,615 排名第 #-，流通供應量為 999.83M SCAM。過去 24 小時內，SCAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01189349，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCAM 在過去一小時內波動了 -1.53%，過去7 天內波動了 -5.20%。過去一天，總交易量達到 $ 15.55K。

Scam Altman（SCAM）市場資訊

市值 $ 182.62K$ 182.62K $ 182.62K 成交量（24H） $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K 完全稀釋市值 $ 182.62K$ 182.62K $ 182.62K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,826,158.617369 999,826,158.617369 999,826,158.617369

Scam Altman 的目前市值為 $ 182.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.55K。SCAM 的流通量為 999.83M，總供應量是 999826158.617369，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 182.62K。