sBTC 價格 (SBTC)
今天 sBTC (SBTC) 的實時價格爲 83,726 USD。目前其市值爲 $ 16.77M USD。SBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 362.67K USD
- sBTC 當天價格變化爲 -5.59%
- 其循環供應量爲 200.37 USD
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今天內，sBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4,962.04167532214。
在過去30天內，sBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9,638.4199036000。
在過去60天內，sBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29,888.4823622000。
在過去90天內，sBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -4,962.04167532214
|-5.59%
|30天
|$ +9,638.4199036000
|+11.51%
|60天
|$ +29,888.4823622000
|+35.70%
|90天
|$ 0
|--
sBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-5.59%
+7.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
sBTC or synthetic BTC is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sBTC mirrors and tracks the price of Bitcoin provided by an oracle - Chainlink.
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|1 SBTC 兌換 AUD
A$133,124.34
|1 SBTC 兌換 GBP
￡66,143.54
|1 SBTC 兌換 EUR
€80,376.96
|1 SBTC 兌換 USD
$83,726
|1 SBTC 兌換 MYR
RM376,767
|1 SBTC 兌換 TRY
₺2,936,270.82
|1 SBTC 兌換 JPY
¥13,120,701.46
|1 SBTC 兌換 RUB
₽8,678,199.9
|1 SBTC 兌換 INR
₹7,124,245.34
|1 SBTC 兌換 IDR
Rp1,372,557,157.44
|1 SBTC 兌換 PHP
₱4,946,532.08
|1 SBTC 兌換 EGP
￡E.4,261,653.4
|1 SBTC 兌換 BRL
R$522,450.24
|1 SBTC 兌換 CAD
C$119,728.18
|1 SBTC 兌換 BDT
৳10,006,094.26
|1 SBTC 兌換 NGN
₦130,008,895.54
|1 SBTC 兌換 UAH
₴3,514,817.48
|1 SBTC 兌換 VES
Bs4,186,300
|1 SBTC 兌換 PKR
Rs23,301,783.06
|1 SBTC 兌換 KZT
₸43,926,845.9
|1 SBTC 兌換 THB
฿2,891,058.78
|1 SBTC 兌換 TWD
NT$2,731,142.12
|1 SBTC 兌換 CHF
Fr74,516.14
|1 SBTC 兌換 HKD
HK$650,551.02
|1 SBTC 兌換 MAD
.د.م839,771.78