Savings USDD 今日價格

Savings USDD (SUSDD) 今日實時價格為 $ 1.061，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SUSDD 兌 USD 的匯率為 $ 1.061 每 SUSDD。

Savings USDD 目前市值在 $ 251,193,917 排名第 #-，流通供應量為 236.79M SUSDD。過去 24 小時內，SUSDD 的交易價格在 $ 1.053（低點）和 $ 1.062（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.062，而歷史最低價為 $ 0.637557。

短期表現方面，SUSDD 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.79%。過去一天，總交易量達到 $ 9.74。

Savings USDD（SUSDD）市場資訊

市值 $ 251.19M$ 251.19M $ 251.19M 成交量（24H） $ 9.74$ 9.74 $ 9.74 完全稀釋市值 $ 251.19M$ 251.19M $ 251.19M 流通量 236.79M 236.79M 236.79M 總供應量 236,793,307.5397979 236,793,307.5397979 236,793,307.5397979

Savings USDD 的目前市值為 $ 251.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.74。SUSDD 的流通量為 236.79M，總供應量是 236793307.5397979，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 251.19M。