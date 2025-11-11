Savings Dai（SDAI）代幣經濟學 深入了解 Savings Dai（SDAI），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。 匯率 USD

Savings Dai（SDAI）代幣經濟學和價格數據分析 快速了解 Savings Dai（SDAI）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。 市值： $ 245.31M 總供應量： $ 210.00M 流通量： $ 210.00M FDV (完全稀釋估值)： $ 245.31M 最高價： $ 1.27 最低價： $ 0.186576 目前價格： $ 1.17

Savings Dai（SDAI）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景 了解 Savings Dai（SDAI）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。 關鍵代幣經濟指標及其計算方式： 總供應量（Total Supply）： 已創建或將要創建的 SDAI 代幣的最大數量。 流通供應量（Circulating Supply）： 目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。 最大供應量（Max Supply）： SDAI 代幣可能存在的總數量上限。 完全稀釋估值（FDV）： 目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。 通脹率（Inflation Rate）： 反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。 為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？ 流通供應量高 = 流動性強。 最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。 代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。 FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。 現在您已經了解了 SDAI 代幣經濟模型的功能，趕快查看 SDAI 代幣的實時價格吧！

