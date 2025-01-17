Savings Dai 圖標

Savings Dai 價格 (SDAI)

USD

Savings Dai (SDAI) 實時價格圖表

$1.14
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-0.10%(1D)

今天 Savings Dai (SDAI) 的價格

今天 Savings Dai (SDAI) 的實時價格爲 1.14 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SDAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Savings Dai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.48M USD
- Savings Dai 當天價格變化爲 -0.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Savings Dai (SDAI) 價格表現 USD

今天內，Savings Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001622944599614
在過去30天內，Savings Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0092823360
在過去60天內，Savings Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0167234580
在過去90天內，Savings Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0249907935237618

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001622944599614-0.14%
30天$ +0.0092823360+0.81%
60天$ +0.0167234580+1.47%
90天$ +0.0249907935237618+2.24%

Savings Dai (SDAI) 價格分析

Savings Dai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.12
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$ 1.17
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-0.86%

-0.14%

+0.19%

Savings Dai (SDAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 44.48M
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什麼是Savings Dai (SDAI)

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Savings Dai (SDAI) 資源

官網

大家還在問：關於 Savings Dai (SDAI) 的其他問題

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SDAI 兌換爲當地貨幣

1 SDAI 兌換 AUD
A$1.824
1 SDAI 兌換 GBP
0.9234
1 SDAI 兌換 EUR
1.1058
1 SDAI 兌換 USD
$1.14
1 SDAI 兌換 MYR
RM5.13
1 SDAI 兌換 TRY
40.3788
1 SDAI 兌換 JPY
¥177.0078
1 SDAI 兌換 RUB
117.5568
1 SDAI 兌換 INR
98.7354
1 SDAI 兌換 IDR
Rp18,688.5216
1 SDAI 兌換 PHP
66.7926
1 SDAI 兌換 EGP
￡E.57.456
1 SDAI 兌換 BRL
R$6.9084
1 SDAI 兌換 CAD
C$1.6302
1 SDAI 兌換 BDT
138.6012
1 SDAI 兌換 NGN
1,775.6982
1 SDAI 兌換 UAH
48.0852
1 SDAI 兌換 VES
Bs61.56
1 SDAI 兌換 PKR
Rs318.0714
1 SDAI 兌換 KZT
604.77
1 SDAI 兌換 THB
฿39.3756
1 SDAI 兌換 TWD
NT$37.506
1 SDAI 兌換 CHF
Fr1.0374
1 SDAI 兌換 HKD
HK$8.8692
1 SDAI 兌換 MAD
.د.م11.457