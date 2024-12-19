Savings crvUSD 價格 (SCRVUSD)
今天 Savings crvUSD (SCRVUSD) 的實時價格爲 1.02 USD。目前其市值爲 $ 19.92M USD。SCRVUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Savings crvUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.70M USD
- Savings crvUSD 當天價格變化爲 -0.05%
- 其循環供應量爲 19.52M USD
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今天內，Savings crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000599845621624。
在過去30天內，Savings crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0117326520。
在過去60天內，Savings crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Savings crvUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000599845621624
|-0.05%
|30天
|$ +0.0117326520
|+1.15%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Savings crvUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-0.05%
+0.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
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|1 SCRVUSD 兌換 AUD
A$1.6218
|1 SCRVUSD 兌換 GBP
￡0.8058
|1 SCRVUSD 兌換 EUR
€0.9792
|1 SCRVUSD 兌換 USD
$1.02
|1 SCRVUSD 兌換 MYR
RM4.59
|1 SCRVUSD 兌換 TRY
₺35.7714
|1 SCRVUSD 兌換 JPY
¥159.8442
|1 SCRVUSD 兌換 RUB
₽105.723
|1 SCRVUSD 兌換 INR
₹86.7918
|1 SCRVUSD 兌換 IDR
Rp16,721.3088
|1 SCRVUSD 兌換 PHP
₱60.2616
|1 SCRVUSD 兌換 EGP
￡E.51.918
|1 SCRVUSD 兌換 BRL
R$6.3444
|1 SCRVUSD 兌換 CAD
C$1.4586
|1 SCRVUSD 兌換 BDT
৳121.9002
|1 SCRVUSD 兌換 NGN
₦1,583.8458
|1 SCRVUSD 兌換 UAH
₴42.8196
|1 SCRVUSD 兌換 VES
Bs51
|1 SCRVUSD 兌換 PKR
Rs283.8762
|1 SCRVUSD 兌換 KZT
₸535.143
|1 SCRVUSD 兌換 THB
฿35.2206
|1 SCRVUSD 兌換 TWD
NT$33.2724
|1 SCRVUSD 兌換 CHF
Fr0.9078
|1 SCRVUSD 兌換 HKD
HK$7.9254
|1 SCRVUSD 兌換 MAD
.د.م10.2306