Savanna Survival 今日價格

Savanna Survival (SVSA) 今日實時價格為 $ 0.0011456，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SVSA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0011456 每 SVSA。

Savanna Survival 目前市值在 $ 219,733 排名第 #-，流通供應量為 191.81M SVSA。過去 24 小時內，SVSA 的交易價格在 $ 0.0011454（低點）和 $ 0.00114662（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.085655，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SVSA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.16%。過去一天，總交易量達到 $ 6.08。

Savanna Survival（SVSA）市場資訊

市值 $ 219.73K$ 219.73K $ 219.73K 成交量（24H） $ 6.08$ 6.08 $ 6.08 完全稀釋市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 191.81M 191.81M 191.81M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Savanna Survival 的目前市值為 $ 219.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.08。SVSA 的流通量為 191.81M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.15M。