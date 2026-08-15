Saturn sUSDat 今日價格

Saturn sUSDat (SUSDAT) 今日實時價格為 $ 0.961579，過去 24 小時內變化了 1.54%。目前 SUSDAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.961579 每 SUSDAT。

Saturn sUSDat 目前市值在 $ 77,579,017 排名第 #-，流通供應量為 80.68M SUSDAT。過去 24 小時內，SUSDAT 的交易價格在 $ 0.960886（低點）和 $ 0.976589（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.021，而歷史最低價為 $ 0.695599。

短期表現方面，SUSDAT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -1.12%。過去一天，總交易量達到 $ 642.60K。

Saturn sUSDat（SUSDAT）市場資訊

市值 $ 77.58M$ 77.58M $ 77.58M 成交量（24H） $ 642.60K$ 642.60K $ 642.60K 完全稀釋市值 $ 77.58M$ 77.58M $ 77.58M 流通量 80.68M 80.68M 80.68M 總供應量 80,678,708.22387855 80,678,708.22387855 80,678,708.22387855

Saturn sUSDat 的目前市值為 $ 77.58M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 642.60K。SUSDAT 的流通量為 80.68M，總供應量是 80678708.22387855，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.58M。