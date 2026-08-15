Saturn Dollar 今日價格

Saturn Dollar (USDAT) 今日實時價格為 $ 0.999214，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 USDAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.999214 每 USDAT。

Saturn Dollar 目前市值在 $ 95,771,095 排名第 #-，流通供應量為 95.85M USDAT。過去 24 小時內，USDAT 的交易價格在 $ 0.998753（低點）和 $ 0.999951（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.042，而歷史最低價為 $ 0.997621。

短期表現方面，USDAT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 2.13M。

Saturn Dollar（USDAT）市場資訊

市值 $ 95.77M$ 95.77M $ 95.77M 成交量（24H） $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M 完全稀釋市值 $ 95.77M$ 95.77M $ 95.77M 流通量 95.85M 95.85M 95.85M 總供應量 95,846,436.23088 95,846,436.23088 95,846,436.23088

Saturn Dollar 的目前市值為 $ 95.77M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.13M。USDAT 的流通量為 95.85M，總供應量是 95846436.23088，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.77M。