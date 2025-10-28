Satoxcoin（SATOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.01402414 最低價 $ 0.0000092 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -8.00%

Satoxcoin（SATOX）目前實時價格為 $0.0000092。過去 24 小時內，SATOX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SATOX 的歷史最高價為 $ 0.01402414，歷史最低價為 $ 0.0000092。

從短期表現來看，SATOX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -8.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Satoxcoin（SATOX）市場資訊

市值 $ 34.17K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 34.30K 流通量 3.71B 總供應量 3,727,853,441.5624213

Satoxcoin 的目前市值為 $ 34.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SATOX 的流通量為 3.71B，總供應量是 3727853441.5624213，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.30K。