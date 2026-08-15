SatoshiVM 今日價格

SatoshiVM (SAVM) 今日實時價格為 $ 0.00399898，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 SAVM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00399898 每 SAVM。

SatoshiVM 目前市值在 $ 29,406 排名第 #-，流通供應量為 7.35M SAVM。過去 24 小時內，SAVM 的交易價格在 $ 0.00395655（低點）和 $ 0.00400401（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.77，而歷史最低價為 $ 0.00326。

短期表現方面，SAVM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.24%。過去一天，總交易量達到 $ 7.71。

SatoshiVM（SAVM）市場資訊

市值 $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K 成交量（24H） $ 7.71$ 7.71 $ 7.71 完全稀釋市值 $ 83.98K$ 83.98K $ 83.98K 流通量 7.35M 7.35M 7.35M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

SatoshiVM 的目前市值為 $ 29.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.71。SAVM 的流通量為 7.35M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.98K。