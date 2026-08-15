Satori 今日價格

Satori (SN119) 今日實時價格為 $ 0.587267，過去 24 小時內變化了 3.06%。目前 SN119 兌 USD 的匯率為 $ 0.587267 每 SN119。

Satori 目前市值在 $ 1,113,303 排名第 #-，流通供應量為 1.90M SN119。過去 24 小時內，SN119 的交易價格在 $ 0.583428（低點）和 $ 0.609023（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.64，而歷史最低價為 $ 0.0123591。

短期表現方面，SN119 在過去一小時內波動了 -2.06%，過去7 天內波動了 -3.95%。過去一天，總交易量達到 $ 36.29K。

Satori（SN119）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 36.29K$ 36.29K $ 36.29K 完全稀釋市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 流通量 1.90M 1.90M 1.90M 總供應量 1,895,733.97708632 1,895,733.97708632 1,895,733.97708632

Satori 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.29K。SN119 的流通量為 1.90M，總供應量是 1895733.97708632，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.11M。