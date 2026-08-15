SatLayer 今日價格

SatLayer (SLAY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 36.87%。目前 SLAY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SLAY。

SatLayer 目前市值在 $ 90,821 排名第 #-，流通供應量為 609.00M SLAY。過去 24 小時內，SLAY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.098666，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SLAY 在過去一小時內波動了 -36.88%，過去7 天內波動了 -43.85%。過去一天，總交易量達到 $ 100.86。

SatLayer（SLAY）市場資訊

市值 $ 90.82K$ 90.82K $ 90.82K 成交量（24H） $ 100.86$ 100.86 $ 100.86 完全稀釋市值 $ 313.18K$ 313.18K $ 313.18K 流通量 609.00M 609.00M 609.00M 總供應量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

SatLayer 的目前市值為 $ 90.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 100.86。SLAY 的流通量為 609.00M，總供應量是 2100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 313.18K。