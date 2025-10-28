Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03085422 $ 0.03085422 $ 0.03085422 24H最低價 $ 0.03219077 $ 0.03219077 $ 0.03219077 24H最高價 24H最低價 $ 0.03085422$ 0.03085422 $ 0.03085422 24H最高價 $ 0.03219077$ 0.03219077 $ 0.03219077 歷史最高 $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 最低價 $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 漲跌幅（1H） +1.31% 漲跌幅（1D） -0.92% 漲跌幅（7D） -1.30% 漲跌幅（7D） -1.30%

Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）目前實時價格為 $0.03144778。過去 24 小時內，SPFC 的交易價格在 $ 0.03085422 至 $ 0.03219077 之間波動，市場活躍度顯著。SPFC 的歷史最高價為 $ 2.33，歷史最低價為 $ 0.0148642。

從短期表現來看，SPFC 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.31%，過去 24 小時內變動為 -0.92%，過去 7 天內累計變動為 -1.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sao Paulo FC Fan Token（SPFC）市場資訊

市值 $ 150.59K$ 150.59K $ 150.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 628.96K$ 628.96K $ 628.96K 流通量 4.79M 4.79M 4.79M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Sao Paulo FC Fan Token 的目前市值為 $ 150.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPFC 的流通量為 4.79M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 628.96K。