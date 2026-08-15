Sandisk Corporation xStock 今日價格

Sandisk Corporation xStock (SNDKX) 今日實時價格為 $ 1,655.21，過去 24 小時內變化了 5.76%。目前 SNDKX 兌 USD 的匯率為 $ 1,655.21 每 SNDKX。

Sandisk Corporation xStock 目前市值在 $ 13,281,116 排名第 #-，流通供應量為 8.02K SNDKX。過去 24 小時內，SNDKX 的交易價格在 $ 1,560.3（低點）和 $ 1,664.08（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 16,187,595，而歷史最低價為 $ 892.27。

短期表現方面，SNDKX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +36.45%。過去一天，總交易量達到 $ 1.03M。

Sandisk Corporation xStock（SNDKX）市場資訊

市值 $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M 成交量（24H） $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 完全稀釋市值 $ 111.85M$ 111.85M $ 111.85M 流通量 8.02K 8.02K 8.02K 總供應量 ---- --

Sandisk Corporation xStock 的目前市值為 $ 13.28M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.03M。SNDKX 的流通量為 8.02K，總供應量是 ，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.85M。