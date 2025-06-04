Sanctum Infinity 價格 (INF)
今天 Sanctum Infinity (INF) 的實時價格爲 213.11 USD。目前其市值爲 $ 46.47M USD。INF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sanctum Infinity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Sanctum Infinity 當天價格變化爲 +4.27%
- 其循環供應量爲 218.18K USD
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今天內，Sanctum Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.72。
在過去30天內，Sanctum Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.2969560510。
在過去60天內，Sanctum Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +70.9224752250。
在過去90天內，Sanctum Infinity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +25.8259007929891。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +8.72
|+4.27%
|30天
|$ +21.2969560510
|+9.99%
|60天
|$ +70.9224752250
|+33.28%
|90天
|$ +25.8259007929891
|+13.79%
Sanctum Infinity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
+4.27%
-9.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.
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|1 INF 兌換 VND
₫5,607,989.65
|1 INF 兌換 AUD
A$328.1894
|1 INF 兌換 GBP
￡155.5703
|1 INF 兌換 EUR
€185.4057
|1 INF 兌換 USD
$213.11
|1 INF 兌換 MYR
RM903.5864
|1 INF 兌換 TRY
₺8,336.8632
|1 INF 兌換 JPY
¥30,662.2668
|1 INF 兌換 RUB
₽16,829.2967
|1 INF 兌換 INR
₹18,265.6581
|1 INF 兌換 IDR
Rp3,493,605.9984
|1 INF 兌換 KRW
₩293,539.8451
|1 INF 兌換 PHP
₱11,870.227
|1 INF 兌換 EGP
￡E.10,585.1737
|1 INF 兌換 BRL
R$1,199.8093
|1 INF 兌換 CAD
C$291.9607
|1 INF 兌換 BDT
৳26,050.5664
|1 INF 兌換 NGN
₦337,197.5597
|1 INF 兌換 UAH
₴8,854.7205
|1 INF 兌換 VES
Bs20,458.56
|1 INF 兌換 PKR
Rs59,945.7119
|1 INF 兌換 KZT
₸109,174.1219
|1 INF 兌換 THB
฿6,955.9104
|1 INF 兌換 TWD
NT$6,393.3
|1 INF 兌換 AED
د.إ782.1137
|1 INF 兌換 CHF
Fr174.7502
|1 INF 兌換 HKD
HK$1,670.7824
|1 INF 兌換 MAD
.د.م1,958.4809
|1 INF 兌換 MXN
$4,100.2364