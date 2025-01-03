Samsunspor Fan Token 價格 (SAM)
今天 Samsunspor Fan Token (SAM) 的實時價格爲 0.475373 USD。目前其市值爲 $ 760.20K USD。SAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Samsunspor Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.40K USD
- Samsunspor Fan Token 當天價格變化爲 +0.12%
- 其循環供應量爲 1.60M USD
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今天內，Samsunspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00058413。
在過去30天內，Samsunspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0775120395。
在過去60天內，Samsunspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0941587463。
在過去90天內，Samsunspor Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2209008430506092。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00058413
|+0.12%
|30天
|$ -0.0775120395
|-16.30%
|60天
|$ -0.0941587463
|-19.80%
|90天
|$ -0.2209008430506092
|-31.72%
Samsunspor Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
+0.12%
-1.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.
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|1 SAM 兌換 AUD
A$0.7605968
|1 SAM 兌換 GBP
￡0.3802984
|1 SAM 兌換 EUR
€0.46111181
|1 SAM 兌換 USD
$0.475373
|1 SAM 兌換 MYR
RM2.13442477
|1 SAM 兌換 TRY
₺16.82345047
|1 SAM 兌換 JPY
¥74.76666544
|1 SAM 兌換 RUB
₽52.766403
|1 SAM 兌換 INR
₹40.75372729
|1 SAM 兌換 IDR
Rp7,667.30537819
|1 SAM 兌換 PHP
₱27.65244741
|1 SAM 兌換 EGP
￡E.24.13468721
|1 SAM 兌換 BRL
R$2.92354395
|1 SAM 兌換 CAD
C$0.67978339
|1 SAM 兌換 BDT
৳57.76732696
|1 SAM 兌換 NGN
₦737.00879174
|1 SAM 兌換 UAH
₴20.01795703
|1 SAM 兌換 VES
Bs24.719396
|1 SAM 兌換 PKR
Rs132.4864551
|1 SAM 兌換 KZT
₸249.53754889
|1 SAM 兌換 THB
฿16.36709239
|1 SAM 兌換 TWD
NT$15.66354035
|1 SAM 兌換 CHF
Fr0.43258943
|1 SAM 兌換 HKD
HK$3.69364821
|1 SAM 兌換 MAD
.د.م4.83454341