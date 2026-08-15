Samoyedcoin 今日價格

Samoyedcoin (SAMO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.94%。目前 SAMO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SAMO。

Samoyedcoin 目前市值在 $ 1,431,642 排名第 #-，流通供應量為 5.74B SAMO。過去 24 小時內，SAMO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.236987，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SAMO 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -2.92%。過去一天，總交易量達到 $ 2.03K。

Samoyedcoin（SAMO）市場資訊

市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 成交量（24H） $ 2.03K$ 2.03K $ 2.03K 完全稀釋市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 流通量 5.74B 5.74B 5.74B 總供應量 5,736,255,291.841428 5,736,255,291.841428 5,736,255,291.841428

Samoyedcoin 的目前市值為 $ 1.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.03K。SAMO 的流通量為 5.74B，總供應量是 5736255291.841428，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.43M。