今天 Salt Bae For The People (SBAE) 的實時價格爲 0.00035696 USD 。目前其市值爲 $ 357.31K USD 。SBAE 兌換 USD 的價格爲實時更新。 Salt Bae For The People 的主要市場表現: - 24 小時交易量爲 $ 108.76K USD - Salt Bae For The People 當天價格變化爲 -4.28% - 其循環供應量爲 999.99M USD

Salt Bae For The People (SBAE) 價格表現 USD

今天內,Salt Bae For The People 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。

在過去30天內,Salt Bae For The People 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001555056。

在過去60天內,Salt Bae For The People 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001923477。

在過去90天內,Salt Bae For The People 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007399107520579875。

時間段 漲跌幅 (USD) 漲跌幅 (%) 今日 $ 0 -4.28% 30天 $ -0.0001555056 -43.56% 60天 $ -0.0001923477 -53.88% 90天 $ -0.0007399107520579875 -67.45%

Salt Bae For The People (SBAE) 價格分析

Salt Bae For The People 的最新價格分析:24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化:

24H最低價 $ 0.00034652$ 0.00034652 $ 0.00034652 24H最高價 $ 0.00037566$ 0.00037566 $ 0.00037566 歷史最高 $ 0.00364842$ 0.00364842 $ 0.00364842 漲跌幅(1H) +1.12% 漲跌幅(1D) -4.28% 漲跌幅(7D) -15.68%

Salt Bae For The People (SBAE) 市場信息

深入了解市場統計數據:市值、24 小時交易量和供應量: