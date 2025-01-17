SALSA Liquid MultiversX 價格 (LEGLD)
今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的實時價格爲 41.65 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LEGLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SALSA Liquid MultiversX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.67K USD
- SALSA Liquid MultiversX 當天價格變化爲 +7.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.96。
在過去30天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.7349799300。
在過去60天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.4061900250。
在過去90天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.680700893429035。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2.96
|+7.65%
|30天
|$ -6.7349799300
|-16.17%
|60天
|$ +10.4061900250
|+24.98%
|90天
|$ +12.680700893429035
|+43.77%
SALSA Liquid MultiversX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.42%
+7.65%
+12.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.
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|1 LEGLD 兌換 AUD
A$66.64
|1 LEGLD 兌換 GBP
￡33.7365
|1 LEGLD 兌換 EUR
€40.4005
|1 LEGLD 兌換 USD
$41.65
|1 LEGLD 兌換 MYR
RM187.425
|1 LEGLD 兌換 TRY
₺1,475.243
|1 LEGLD 兌換 JPY
¥6,466.9955
|1 LEGLD 兌換 RUB
₽4,294.948
|1 LEGLD 兌換 INR
₹3,607.3065
|1 LEGLD 兌換 IDR
Rp682,786.776
|1 LEGLD 兌換 PHP
₱2,440.2735
|1 LEGLD 兌換 EGP
￡E.2,099.16
|1 LEGLD 兌換 BRL
R$252.399
|1 LEGLD 兌換 CAD
C$59.5595
|1 LEGLD 兌換 BDT
৳5,063.807
|1 LEGLD 兌換 NGN
₦64,875.2895
|1 LEGLD 兌換 UAH
₴1,756.797
|1 LEGLD 兌換 VES
Bs2,249.1
|1 LEGLD 兌換 PKR
Rs11,620.7665
|1 LEGLD 兌換 KZT
₸22,095.325
|1 LEGLD 兌換 THB
฿1,438.591
|1 LEGLD 兌換 TWD
NT$1,370.285
|1 LEGLD 兌換 CHF
Fr37.9015
|1 LEGLD 兌換 HKD
HK$324.037
|1 LEGLD 兌換 MAD
.د.م418.5825