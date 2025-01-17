SALSA Liquid MultiversX 圖標

SALSA Liquid MultiversX 價格 (LEGLD)

USD

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 實時價格圖表

$41.65
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+7.60%(1D)

今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的價格

今天 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的實時價格爲 41.65 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LEGLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SALSA Liquid MultiversX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.67K USD
- SALSA Liquid MultiversX 當天價格變化爲 +7.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 價格表現 USD

今天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.96
在過去30天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.7349799300
在過去60天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10.4061900250
在過去90天內，SALSA Liquid MultiversX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.680700893429035

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2.96+7.65%
30天$ -6.7349799300-16.17%
60天$ +10.4061900250+24.98%
90天$ +12.680700893429035+43.77%

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 價格分析

SALSA Liquid MultiversX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 38.69
$ 38.69$ 38.69

$ 41.75
$ 41.75$ 41.75

$ 92.14
$ 92.14$ 92.14

+0.42%

+7.65%

+12.51%

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.67K
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0.00
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什麼是SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.

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SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) 的其他問題

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LEGLD 兌換爲當地貨幣

1 LEGLD 兌換 AUD
A$66.64
1 LEGLD 兌換 GBP
33.7365
1 LEGLD 兌換 EUR
40.4005
1 LEGLD 兌換 USD
$41.65
1 LEGLD 兌換 MYR
RM187.425
1 LEGLD 兌換 TRY
1,475.243
1 LEGLD 兌換 JPY
¥6,466.9955
1 LEGLD 兌換 RUB
4,294.948
1 LEGLD 兌換 INR
3,607.3065
1 LEGLD 兌換 IDR
Rp682,786.776
1 LEGLD 兌換 PHP
2,440.2735
1 LEGLD 兌換 EGP
￡E.2,099.16
1 LEGLD 兌換 BRL
R$252.399
1 LEGLD 兌換 CAD
C$59.5595
1 LEGLD 兌換 BDT
5,063.807
1 LEGLD 兌換 NGN
64,875.2895
1 LEGLD 兌換 UAH
1,756.797
1 LEGLD 兌換 VES
Bs2,249.1
1 LEGLD 兌換 PKR
Rs11,620.7665
1 LEGLD 兌換 KZT
22,095.325
1 LEGLD 兌換 THB
฿1,438.591
1 LEGLD 兌換 TWD
NT$1,370.285
1 LEGLD 兌換 CHF
Fr37.9015
1 LEGLD 兌換 HKD
HK$324.037
1 LEGLD 兌換 MAD
.د.م418.5825