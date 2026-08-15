Salesforce xStock 今日價格

Salesforce xStock (CRMX) 今日實時價格為 $ 201.06，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CRMX 兌 USD 的匯率為 $ 201.06 每 CRMX。

Salesforce xStock 目前市值在 $ 313,630 排名第 #-，流通供應量為 1.56K CRMX。過去 24 小時內，CRMX 的交易價格在 $ 200.91（低點）和 $ 201.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 775.62，而歷史最低價為 $ 55.42。

短期表現方面，CRMX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +6.29%。過去一天，總交易量達到 $ 29.80。

Salesforce xStock（CRMX）市場資訊

市值 $ 313.63K$ 313.63K $ 313.63K 成交量（24H） $ 29.80$ 29.80 $ 29.80 完全稀釋市值 $ 92.44M$ 92.44M $ 92.44M 流通量 1.56K 1.56K 1.56K 總供應量 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

Salesforce xStock 的目前市值為 $ 313.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.80。CRMX 的流通量為 1.56K，總供應量是 459767.9246334121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.44M。