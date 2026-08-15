Salary Cat 今日價格

Salary Cat (SALARYCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.90%。目前 SALARYCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SALARYCAT。

Salary Cat 目前市值在 $ 40,517 排名第 #-，流通供應量為 965.52M SALARYCAT。過去 24 小時內，SALARYCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SALARYCAT 在過去一小時內波動了 -3.77%，過去7 天內波動了 +6.81%。過去一天，總交易量達到 --。

Salary Cat（SALARYCAT）市場資訊

市值 $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K 流通量 965.52M 965.52M 965.52M 總供應量 965,523,306.728942 965,523,306.728942 965,523,306.728942

Salary Cat 的目前市值為 $ 40.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SALARYCAT 的流通量為 965.52M，總供應量是 965523306.728942，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.52K。