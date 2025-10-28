Sakai Vault（SAKAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03032989 $ 0.03032989 $ 0.03032989 24H最低價 $ 0.03527262 $ 0.03527262 $ 0.03527262 24H最高價 24H最低價 $ 0.03032989$ 0.03032989 $ 0.03032989 24H最高價 $ 0.03527262$ 0.03527262 $ 0.03527262 歷史最高 $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 最低價 $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 漲跌幅（1H） +1.05% 漲跌幅（1D） -4.23% 漲跌幅（7D） -3.02% 漲跌幅（7D） -3.02%

Sakai Vault（SAKAI）目前實時價格為 $0.03214966。過去 24 小時內，SAKAI 的交易價格在 $ 0.03032989 至 $ 0.03527262 之間波動，市場活躍度顯著。SAKAI 的歷史最高價為 $ 12.21，歷史最低價為 $ 0.02819608。

從短期表現來看，SAKAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.05%，過去 24 小時內變動為 -4.23%，過去 7 天內累計變動為 -3.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sakai Vault（SAKAI）市場資訊

市值 $ 115.54K$ 115.54K $ 115.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 257.20K$ 257.20K $ 257.20K 流通量 3.59M 3.59M 3.59M 總供應量 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Sakai Vault 的目前市值為 $ 115.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAKAI 的流通量為 3.59M，總供應量是 8000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 257.20K。