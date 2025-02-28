SAINO 價格 (SIO)
今天 SAINO (SIO) 的實時價格爲 0.305148 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SIO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SAINO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.49M USD
- SAINO 當天價格變化爲 +9.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SAINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02762819。
在過去30天內，SAINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，SAINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，SAINO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02762819
|+9.96%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SAINO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.26%
+9.96%
+24.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.
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|1 SIO 兌換 AUD
A$0.4882368
|1 SIO 兌換 GBP
￡0.24106692
|1 SIO 兌換 EUR
€0.29294208
|1 SIO 兌換 USD
$0.305148
|1 SIO 兌換 MYR
RM1.36096008
|1 SIO 兌換 TRY
₺11.14400496
|1 SIO 兌換 JPY
¥45.65929524
|1 SIO 兌換 RUB
₽26.75842812
|1 SIO 兌換 INR
₹26.6546778
|1 SIO 兌換 IDR
Rp5,085.79796568
|1 SIO 兌換 PHP
₱17.69248104
|1 SIO 兌換 EGP
￡E.15.4557462
|1 SIO 兌換 BRL
R$1.78206432
|1 SIO 兌換 CAD
C$0.43941312
|1 SIO 兌換 BDT
৳37.06327608
|1 SIO 兌換 NGN
₦457.493139
|1 SIO 兌換 UAH
₴12.77349528
|1 SIO 兌換 VES
Bs19.529472
|1 SIO 兌換 PKR
Rs85.30717488
|1 SIO 兌換 KZT
₸153.64812096
|1 SIO 兌換 THB
฿10.4055468
|1 SIO 兌換 TWD
NT$10.04547216
|1 SIO 兌換 CHF
Fr0.27158172
|1 SIO 兌換 HKD
HK$2.37099996
|1 SIO 兌換 MAD
.د.م3.05453148