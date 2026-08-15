SailOut Royalty 今日價格

SailOut Royalty (SAIL.R) 今日實時價格為 $ 14.6，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 SAIL.R 兌 USD 的匯率為 $ 14.6 每 SAIL.R。

SailOut Royalty 目前市值在 $ 21,893,435 排名第 #-，流通供應量為 1.50M SAIL.R。過去 24 小時內，SAIL.R 的交易價格在 $ 14.59（低點）和 $ 14.61（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 16.7，而歷史最低價為 $ 13.06。

短期表現方面，SAIL.R 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.69%。過去一天，總交易量達到 $ 500.00。

SailOut Royalty（SAIL.R）市場資訊

市值 $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M 成交量（24H） $ 500.00$ 500.00 $ 500.00 完全稀釋市值 $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 總供應量 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

SailOut Royalty 的目前市值為 $ 21.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 500.00。SAIL.R 的流通量為 1.50M，總供應量是 1500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.89M。