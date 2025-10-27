Sailana Inu（SAILANA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00013622 $ 0.00013622 $ 0.00013622 24H最低價 $ 0.00016633 $ 0.00016633 $ 0.00016633 24H最高價 24H最低價 $ 0.00013622$ 0.00013622 $ 0.00013622 24H最高價 $ 0.00016633$ 0.00016633 $ 0.00016633 歷史最高 $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 最低價 $ 0.00009727$ 0.00009727 $ 0.00009727 漲跌幅（1H） +0.97% 漲跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） +24.23% 漲跌幅（7D） +24.23%

Sailana Inu（SAILANA）目前實時價格為 $0.00014459。過去 24 小時內，SAILANA 的交易價格在 $ 0.00013622 至 $ 0.00016633 之間波動，市場活躍度顯著。SAILANA 的歷史最高價為 $ 0.00160813，歷史最低價為 $ 0.00009727。

從短期表現來看，SAILANA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.97%，過去 24 小時內變動為 +0.22%，過去 7 天內累計變動為 +24.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sailana Inu（SAILANA）市場資訊

市值 $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,982,336.135727 999,982,336.135727 999,982,336.135727

Sailana Inu 的目前市值為 $ 143.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAILANA 的流通量為 999.98M，總供應量是 999982336.135727，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 143.72K。