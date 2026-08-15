SAIKO INU 今日價格

SAIKO INU (SAIKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.78%。目前 SAIKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SAIKO。

SAIKO INU 目前市值在 $ 234,959 排名第 #-，流通供應量為 1.00T SAIKO。過去 24 小時內，SAIKO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SAIKO 在過去一小時內波動了 +0.69%，過去7 天內波動了 -18.33%。過去一天，總交易量達到 --。

SAIKO INU（SAIKO）市場資訊

市值 $ 234.96K$ 234.96K $ 234.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 234.96K$ 234.96K $ 234.96K 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 總供應量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

SAIKO INU 的目前市值為 $ 234.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAIKO 的流通量為 1.00T，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 234.96K。