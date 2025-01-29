Sage Market 價格 (SAGE)
今天 Sage Market (SAGE) 的實時價格爲 0.04522804 USD。目前其市值爲 $ 4.07M USD。SAGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sage Market 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.75K USD
- Sage Market 當天價格變化爲 -32.49%
- 其循環供應量爲 90.00M USD
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今天內，Sage Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02177303540046588。
在過去30天內，Sage Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0092925666。
在過去60天內，Sage Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024114731。
在過去90天內，Sage Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03089872667047287。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.02177303540046588
|-32.49%
|30天
|$ -0.0092925666
|-20.54%
|60天
|$ -0.0024114731
|-5.33%
|90天
|$ +0.03089872667047287
|+215.63%
Sage Market 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-32.49%
-29.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.
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|1 SAGE 兌換 AUD
A$0.072364864
|1 SAGE 兌換 GBP
￡0.036182432
|1 SAGE 兌換 EUR
€0.0434189184
|1 SAGE 兌換 USD
$0.04522804
|1 SAGE 兌換 MYR
RM0.1985510956
|1 SAGE 兌換 TRY
₺1.6178069908
|1 SAGE 兌換 JPY
¥7.0270805748
|1 SAGE 兌換 RUB
₽4.457223342
|1 SAGE 兌換 INR
₹3.914486862
|1 SAGE 兌換 IDR
Rp729.4844140012
|1 SAGE 兌換 PHP
₱2.641317536
|1 SAGE 兌換 EGP
￡E.2.2699953276
|1 SAGE 兌換 BRL
R$0.2650363144
|1 SAGE 兌換 CAD
C$0.0651283776
|1 SAGE 兌換 BDT
৳5.490684056
|1 SAGE 兌換 NGN
₦70.2296482316
|1 SAGE 兌換 UAH
₴1.9004822408
|1 SAGE 兌換 VES
Bs2.57799828
|1 SAGE 兌換 PKR
Rs12.6014365048
|1 SAGE 兌換 KZT
₸23.3494279304
|1 SAGE 兌換 THB
฿1.5273509108
|1 SAGE 兌換 TWD
NT$1.4848365532
|1 SAGE 兌換 CHF
Fr0.040705236
|1 SAGE 兌換 HKD
HK$0.3523264316
|1 SAGE 兌換 MAD
.د.م0.4522804