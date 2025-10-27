Sage by Virtuals（SAGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00121601 24H最高價 $ 0.00162579 歷史最高 $ 0.00686891 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -1.74% 漲跌幅（1D） +15.90% 漲跌幅（7D） +66.95%

Sage by Virtuals（SAGE）目前實時價格為 $0.00143296。過去 24 小時內，SAGE 的交易價格在 $ 0.00121601 至 $ 0.00162579 之間波動，市場活躍度顯著。SAGE 的歷史最高價為 $ 0.00686891，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SAGE 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.74%，過去 24 小時內變動為 +15.90%，過去 7 天內累計變動為 +66.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sage by Virtuals（SAGE）市場資訊

市值 $ 1.43M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.43M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Sage by Virtuals 的目前市值為 $ 1.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAGE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.43M。