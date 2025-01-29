SAFUU 價格 (SAFUU)
今天 SAFUU (SAFUU) 的實時價格爲 0.136066 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SAFUU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SAFUU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.32 USD
- SAFUU 當天價格變化爲 -0.83%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011502815379815。
在過去30天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062918279。
在過去60天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027702357。
在過去90天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0101252804768703。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011502815379815
|-0.83%
|30天
|$ -0.0062918279
|-4.62%
|60天
|$ -0.0027702357
|-2.03%
|90天
|$ +0.0101252804768703
|+8.04%
SAFUU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.12%
-0.83%
-3.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Safuu is a company focused on DeFi innovation that creates benefits and value for Safuu token holders and the Safuu Auto-Staking Protocol (SAP) is a new financial protocol that makes staking easier, more efficient and awards $SAFUU token holders the highest stable returns in crypto.
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|1 SAFUU 兌換 AUD
A$0.2177056
|1 SAFUU 兌換 GBP
￡0.1088528
|1 SAFUU 兌換 EUR
€0.13062336
|1 SAFUU 兌換 USD
$0.136066
|1 SAFUU 兌換 MYR
RM0.59732974
|1 SAFUU 兌換 TRY
₺4.86708082
|1 SAFUU 兌換 JPY
¥21.14057442
|1 SAFUU 兌換 RUB
₽13.4093043
|1 SAFUU 兌換 INR
₹11.7765123
|1 SAFUU 兌換 IDR
Rp2,194.61259598
|1 SAFUU 兌換 PHP
₱7.9462544
|1 SAFUU 兌換 EGP
￡E.6.82915254
|1 SAFUU 兌換 BRL
R$0.79734676
|1 SAFUU 兌換 CAD
C$0.19593504
|1 SAFUU 兌換 BDT
৳16.5184124
|1 SAFUU 兌換 NGN
₦211.28192414
|1 SAFUU 兌換 UAH
₴5.71749332
|1 SAFUU 兌換 VES
Bs7.755762
|1 SAFUU 兌換 PKR
Rs37.91070892
|1 SAFUU 兌換 KZT
₸70.24543316
|1 SAFUU 兌換 THB
฿4.59494882
|1 SAFUU 兌換 TWD
NT$4.46704678
|1 SAFUU 兌換 CHF
Fr0.1224594
|1 SAFUU 兌換 HKD
HK$1.05995414
|1 SAFUU 兌換 MAD
.د.م1.36066