SAFUU 圖標

SAFUU 價格 (SAFUU)

USD

SAFUU (SAFUU) 實時價格圖表

$0.136145
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-0.60%(1D)

今天 SAFUU (SAFUU) 的價格

今天 SAFUU (SAFUU) 的實時價格爲 0.136066 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SAFUU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SAFUU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.32 USD
- SAFUU 當天價格變化爲 -0.83%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SAFUU (SAFUU) 價格表現 USD

今天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011502815379815
在過去30天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062918279
在過去60天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027702357
在過去90天內，SAFUU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0101252804768703

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0011502815379815-0.83%
30天$ -0.0062918279-4.62%
60天$ -0.0027702357-2.03%
90天$ +0.0101252804768703+8.04%

SAFUU (SAFUU) 價格分析

SAFUU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.133936
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$ 0.137793
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$ 227.55
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-0.12%

-0.83%

-3.88%

SAFUU (SAFUU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 172.32
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什麼是SAFUU (SAFUU)

Safuu is a company focused on DeFi innovation that creates benefits and value for Safuu token holders and the Safuu Auto-Staking Protocol (SAP) is a new financial protocol that makes staking easier, more efficient and awards $SAFUU token holders the highest stable returns in crypto.

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SAFUU (SAFUU) 資源

官網

大家還在問：關於 SAFUU (SAFUU) 的其他問題

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SAFUU 兌換爲當地貨幣

1 SAFUU 兌換 AUD
A$0.2177056
1 SAFUU 兌換 GBP
0.1088528
1 SAFUU 兌換 EUR
0.13062336
1 SAFUU 兌換 USD
$0.136066
1 SAFUU 兌換 MYR
RM0.59732974
1 SAFUU 兌換 TRY
4.86708082
1 SAFUU 兌換 JPY
¥21.14057442
1 SAFUU 兌換 RUB
13.4093043
1 SAFUU 兌換 INR
11.7765123
1 SAFUU 兌換 IDR
Rp2,194.61259598
1 SAFUU 兌換 PHP
7.9462544
1 SAFUU 兌換 EGP
￡E.6.82915254
1 SAFUU 兌換 BRL
R$0.79734676
1 SAFUU 兌換 CAD
C$0.19593504
1 SAFUU 兌換 BDT
16.5184124
1 SAFUU 兌換 NGN
211.28192414
1 SAFUU 兌換 UAH
5.71749332
1 SAFUU 兌換 VES
Bs7.755762
1 SAFUU 兌換 PKR
Rs37.91070892
1 SAFUU 兌換 KZT
70.24543316
1 SAFUU 兌換 THB
฿4.59494882
1 SAFUU 兌換 TWD
NT$4.46704678
1 SAFUU 兌換 CHF
Fr0.1224594
1 SAFUU 兌換 HKD
HK$1.05995414
1 SAFUU 兌換 MAD
.د.م1.36066