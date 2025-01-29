Safle 圖標

Safle 價格 (SAFLE)

USD

Safle (SAFLE) 實時價格圖表

$0.00148288
$0.00148288$0.00148288
+0.20%(1D)

今天 Safle (SAFLE) 的價格

今天 Safle (SAFLE) 的實時價格爲 0.00148176 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SAFLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Safle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 64.50 USD
- Safle 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Safle (SAFLE) 價格表現 USD

今天內，Safle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Safle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001033998
在過去60天內，Safle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002988112
在過去90天內，Safle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004829589765428677

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.15%
30天$ -0.0001033998-6.97%
60天$ -0.0002988112-20.16%
90天$ -0.0004829589765428677-24.58%

Safle (SAFLE) 價格分析

Safle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00146857
$ 0.00146857$ 0.00146857

$ 0.0014884
$ 0.0014884$ 0.0014884

$ 0.1943
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-0.07%

+0.15%

-0.70%

Safle (SAFLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 64.50
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什麼是Safle (SAFLE)

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Safle (SAFLE) 資源

官網

大家還在問：關於 Safle (SAFLE) 的其他問題

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SAFLE 兌換爲當地貨幣

1 SAFLE 兌換 AUD
A$0.002370816
1 SAFLE 兌換 GBP
0.001185408
1 SAFLE 兌換 EUR
0.0014224896
1 SAFLE 兌換 USD
$0.00148176
1 SAFLE 兌換 MYR
RM0.0065049264
1 SAFLE 兌換 TRY
0.0530025552
1 SAFLE 兌換 JPY
¥0.2302210512
1 SAFLE 兌換 RUB
0.146027448
1 SAFLE 兌換 INR
0.128246328
1 SAFLE 兌換 IDR
Rp23.8993514928
1 SAFLE 兌換 PHP
0.086534784
1 SAFLE 兌換 EGP
￡E.0.0743695344
1 SAFLE 兌換 BRL
R$0.0086831136
1 SAFLE 兌換 CAD
C$0.0021337344
1 SAFLE 兌換 BDT
0.179885664
1 SAFLE 兌換 NGN
2.3008621104
1 SAFLE 兌換 UAH
0.0622635552
1 SAFLE 兌換 VES
Bs0.08446032
1 SAFLE 兌換 PKR
Rs0.4128479712
1 SAFLE 兌換 KZT
0.7649734176
1 SAFLE 兌換 THB
฿0.0500390352
1 SAFLE 兌換 TWD
NT$0.0486461808
1 SAFLE 兌換 CHF
Fr0.001333584
1 SAFLE 兌換 HKD
HK$0.0115429104
1 SAFLE 兌換 MAD
.د.م0.0148176