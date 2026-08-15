Safevano Wallet 今日價格

Safevano Wallet (SAFEVANO) 今日實時價格為 $ 0.00679172，過去 24 小時內變化了 10.21%。目前 SAFEVANO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00679172 每 SAFEVANO。

Safevano Wallet 目前市值在 $ 74,710 排名第 #-，流通供應量為 11.00M SAFEVANO。過去 24 小時內，SAFEVANO 的交易價格在 $ 0.00581862（低點）和 $ 0.00758227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.066279，而歷史最低價為 $ 0.00581862。

短期表現方面，SAFEVANO 在過去一小時內波動了 +0.94%，過去7 天內波動了 -70.64%。過去一天，總交易量達到 $ 3.61K。

Safevano Wallet（SAFEVANO）市場資訊

市值 $ 74.71K$ 74.71K $ 74.71K 成交量（24H） $ 3.61K$ 3.61K $ 3.61K 完全稀釋市值 $ 74.71K$ 74.71K $ 74.71K 流通量 11.00M 11.00M 11.00M 總供應量 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Safevano Wallet 的目前市值為 $ 74.71K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.61K。SAFEVANO 的流通量為 11.00M，總供應量是 11000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74.71K。