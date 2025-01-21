SAFEONE CHAIN 價格 (SAFO)
今天 SAFEONE CHAIN (SAFO) 的實時價格爲 0.000034 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SAFO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SAFEONE CHAIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 107.86 USD
- SAFEONE CHAIN 當天價格變化爲 -2.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SAFEONE CHAIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，SAFEONE CHAIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000026858。
在過去60天內，SAFEONE CHAIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000036834。
在過去90天內，SAFEONE CHAIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000015159003990811396。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.27%
|30天
|$ +0.0000026858
|+7.90%
|60天
|$ -0.0000036834
|-10.83%
|90天
|$ +0.000015159003990811396
|+80.46%
SAFEONE CHAIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-2.27%
-26.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SAFO 兌換 AUD
A$0.0000544
|1 SAFO 兌換 GBP
￡0.00002754
|1 SAFO 兌換 EUR
€0.00003264
|1 SAFO 兌換 USD
$0.000034
|1 SAFO 兌換 MYR
RM0.00015198
|1 SAFO 兌換 TRY
₺0.00121108
|1 SAFO 兌換 JPY
¥0.00529924
|1 SAFO 兌換 RUB
₽0.0034
|1 SAFO 兌換 INR
₹0.0029427
|1 SAFO 兌換 IDR
Rp0.55737696
|1 SAFO 兌換 PHP
₱0.0019873
|1 SAFO 兌換 EGP
￡E.0.00170986
|1 SAFO 兌換 BRL
R$0.00020502
|1 SAFO 兌換 CAD
C$0.00004896
|1 SAFO 兌換 BDT
৳0.00414562
|1 SAFO 兌換 NGN
₦0.05279486
|1 SAFO 兌換 UAH
₴0.00143582
|1 SAFO 兌換 VES
Bs0.001836
|1 SAFO 兌換 PKR
Rs0.00948124
|1 SAFO 兌換 KZT
₸0.018037
|1 SAFO 兌換 THB
฿0.0011594
|1 SAFO 兌換 TWD
NT$0.00111282
|1 SAFO 兌換 CHF
Fr0.00003094
|1 SAFO 兌換 HKD
HK$0.00026452
|1 SAFO 兌換 MAD
.د.م0.00034068