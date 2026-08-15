SafeMoon 今日價格

SafeMoon (SFM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.14%。目前 SFM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SFM。

SafeMoon 目前市值在 $ 338,960 排名第 #-，流通供應量為 614.01B SFM。過去 24 小時內，SFM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00338272，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SFM 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -57.23%。過去一天，總交易量達到 --。

SafeMoon（SFM）市場資訊

市值 $ 338.96K$ 338.96K $ 338.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 338.96K$ 338.96K $ 338.96K 流通量 614.01B 614.01B 614.01B 總供應量 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

SafeMoon 的目前市值為 $ 338.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SFM 的流通量為 614.01B，總供應量是 614007140465.79，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 338.96K。