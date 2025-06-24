Safe Quantum Wallet 價格 (SQW)
今天 Safe Quantum Wallet (SQW) 的實時價格爲 0.00066997 USD。目前其市值爲 $ 66.83K USD。SQW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Safe Quantum Wallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Safe Quantum Wallet 當天價格變化爲 +8.73%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Safe Quantum Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Safe Quantum Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Safe Quantum Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Safe Quantum Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+8.73%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Safe Quantum Wallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.18%
+8.73%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.
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|1 SQW 兌換 VND
₫17.63026055
|1 SQW 兌換 AUD
A$0.0010250541
|1 SQW 兌換 GBP
￡0.0004890781
|1 SQW 兌換 EUR
€0.0005761742
|1 SQW 兌換 USD
$0.00066997
|1 SQW 兌換 MYR
RM0.0028406728
|1 SQW 兌換 TRY
₺0.0265509111
|1 SQW 兌換 JPY
¥0.0971188512
|1 SQW 兌換 RUB
₽0.0526060444
|1 SQW 兌換 INR
₹0.0576308194
|1 SQW 兌換 IDR
Rp10.9831129968
|1 SQW 兌換 KRW
₩0.9102815393
|1 SQW 兌換 PHP
₱0.0381480918
|1 SQW 兌換 EGP
￡E.0.0335252988
|1 SQW 兌換 BRL
R$0.0036714356
|1 SQW 兌換 CAD
C$0.0009178589
|1 SQW 兌換 BDT
৳0.0818770337
|1 SQW 兌換 NGN
₦1.0387080886
|1 SQW 兌換 UAH
₴0.0279511484
|1 SQW 兌換 VES
Bs0.06900691
|1 SQW 兌換 PKR
Rs0.1907605581
|1 SQW 兌換 KZT
₸0.3464146882
|1 SQW 兌換 THB
฿0.0218946196
|1 SQW 兌換 TWD
NT$0.019764115
|1 SQW 兌換 AED
د.إ0.0024587899
|1 SQW 兌換 CHF
Fr0.000535976
|1 SQW 兌換 HKD
HK$0.0052525648
|1 SQW 兌換 MAD
.د.م0.0060900273
|1 SQW 兌換 MXN
$0.0127495291